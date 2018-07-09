البحرين تسمح لآية الله عيسى قاسم بالعلاج في الخارج

قالت شخصية معارضة كبيرة الاثنين 9 يوليو / تموز إن السلطات البحرينية سمحت بسفر رجل الدين الشيعي البارز آية الله عيسي قاسم، المتهم بالترويج لأجواء طائفية، للعلاج في لندن.
وسحبت مملكة البحرين، التي يعيش فيها غالبية شيعية بينما تحكمها أسرة سنية، الجنسية من قاسم عام 2016.
وعلى مدى الأعوام الماضية، وقعت مرارا اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن في البحرين حيث جرى أيضا تنفيذ عدد من التفجيرات.
وأثارت تقارير بشأن تدهور صحة قاسم توترات في المملكة في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة حملتها ضد المعارضة الشيعية. وحلت الحكومة في إطار تلك الحملة جمعيتين سياسيتين كبيرتين وسحبت الجنسية من مئات المواطنين وأحالت ناشطين إلى المحاكمة.
وقال علي الأسود وهو عضو سابق ببرلمان البحرين عن جمعية الوفاق، التي جرى حلها، لرويترز إن السلطات منحت قاسم جواز سفر صالحا لمدة عام واحد. وأضاف "الشيخ في رحلة علاجية بالعاصمة لندن وغادر البحرين صباح اليوم... في الطريق إلى لندن الآن ويصل مساء اليوم عند الثالثة والنصف بإذن الله".
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وقال وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة على تويتر يوم الجمعة إن الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين أمر الحكومة بتيسير سفر قاسم ودفع مصاريف علاجه.
ولم يؤكد مسؤولو البحرين حتى الآن ما إذا كان قاسم غادر البلاد.
وكان معهد البحرين للحقوق والحريات، ومقره لندن، قال إن أطباء زاروه في منزله بقرية الدراز خارج العاصمة المنامة شخصوا حالته بأنه يعاني من "فتق في الفخذ وبحاجة إلى جراحة عاجلة".
ومنذ سحب الجنسية منه، ظل قاسم في منزله الذي رابط محتجون أمامه لمنع أي محاولة من الحكومة لترحيله.