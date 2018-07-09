شاهد: رئيسة كرواتيا تحتفل مع فريق بلادها بالصعود للمربع الذهبي في مونديال روسيا

صنعت كوليندا غرابار كيتاروفيتش، رئيسة كرواتيا الحدث على هامش منافسات كأس العالم لكرة القدم الجارية في روسيا بعد ان انتشرت أشرطة فيديو لها وهي تناصر بحرارة منتخب بلادها.
غرابار نشرت على حسابها في فيسبوك فيديوهات تظهرها في غرفة تغيير ملابس اللاعبين وهي ترقص فرحة بعد الفوز الذي تحقق على المنتخب الروسي بركلات الترجيح نهاية المباراة الحاسمة.
وعلق العديد من رواد مواقع التةاصل الإجتماعي بقولهم إن كوليندا غرابار كيتاروفيتش كانت اللاعب الـ 12 في المنتخب الكرواتي الذي لم يتأهل إلى ربع نهائي المنافسة العالمية منذ العام 1998.
وتنقلت الرئيسة الكرواتية إلى روسيا منذ بداية المنافسة ودأبت على نشر العديد من الفيديوهات رفقة منتخب بلادها على صفحتها في وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ظهرت الرئيسة الكرواتية في المنصة الشرفية للملعب وهي ترتدي قميص منتخب بلادها قبل ان تنزل المدرجات إلى جانب الجمهور.
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وسافرت كوليندا غرابار كيتاروفيتش لتشجيع منتخب كرواتيا في مونديال روسيا، على متن الدرجة الاقتصادية للخطوط الجوية الكرواتية وحضرت مباراة كرواتيا والدنمارك في دور الستة عشر وسط الجماهير، حيث رفضت متابعتها من المنصة الشرفية.
كما أعلنت كيتاروفيتش أعلنت أنها اشترت تذاكر حضور مباريات المنتخب الكرواتي من مالها الخاص.