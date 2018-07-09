الاتحاد الأوروبي وأمن الطاقة..ما هي الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة حرب الغاز؟

تضمنت القمة الأوروبية -الأوكرانية التي انعقدت بالعاصمة البلجيكية بروكسل مسألة أمن الطاقة .وكان في صلب المناقشات التي انطلقت اليوم مسألة مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" حيث صرح الرئيس الأوكراني بيترو بوريشينكو أن مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" إنما يستهدف أوكرانيا و يرمي إلى إضعافها.

الرئيس الأوكراني بيترو بوريشينكو

الرئيس الأوكراني بيترو بوريشينكو

مشروع خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2" ليس مشروعا تجاريا و لا حتى اقتصاديا..إنه مشروع جيوسياسي يرمي إلى إضعاف أوكرانيا.