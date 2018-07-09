صرح وزير الإعلام الإريتري يماني جبر ميسكيل أن الزعيمين الإثيوبي والإريتري وقعا الاثنين على اتفاق "سلام وصداقة". وعقد الرئيسان قمة في أسمرة بهدف بدء تطبيع العلاقات بين البلدين بعد فترة طويلة من الخصومة.
إثيوبيا وإريتريا يعلنان انتهاء "حالة الحرب" بين البلدين
إثيوبيا وإريتريا يعلنان انتهاء "حالة الحرب" بين البلدين
وأضاف الوزير في تغريدة على تويتر أرفق بها صورة للزعيمين يجلسان إلى طاولة أمام علمي إثيوبيا وإريتريا "تم توقيع الاتفاقية التي تضم خمسة محاور صباح اليوم في مقر الرئاسة من قبل الرئيس إسياس أفورقي ورئيس الوزراء أبي أحمد.
"حالة الحرب انتهت"
قال وزير الإعلام الإريتري إن الاتفاق الموقع يوم الاثنين بين زعيمي إثيوبيا وإريتريا يعني أن حالة الحرب بين البلدين المتجاورين قد انتهت. وكتب الوزير يماني جبر ميسكيل على تويتر يقول إن الاتفاق الموقع في العاصمة الإريترية أسمرة بعد يوم من اجتماع قمة بين رئيس إريتريا إسياس أفورقي ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد ينص على أن "حالة الحرب القائمة بين البلدين قد انتهت".