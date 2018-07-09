بروكسل تعتبر ما يجري في المملكة المتحدة "شأنا داخليا"

تابع الاتحاد الأوروبي وعن كثب استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز اللذين استقالا احتجاجا على خطة تيريزا ماي للانسحاب، مما أثار أزمة داخل حكومتها.
عبر تغريدة له قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك
على الرغم من مغادرة السياسيين فإن مشكلة المواطنين تظل باقية.وقد تمنى دونالد توسك أن تزول فكرة البريكسيت من أساسها.
بالنسبة للمفوضية الأوروبية ، تعتبر الاستقالتان مسألة سياسة داخلية. وفقا للمتحدث باسم المفوضية فإن هذه القرارات لا تغير النهج الأوروبي بأي حال من الأحوال.
مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم رئيس المفوضية جان كلود يونكر
"سنواصل التفاوض بحسن نية ..مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي والمفاوضين البريطانيين للتوصل إلى اتفاق" ، ويصر مارجاريتيس شيناس على أن المفوضية ستحافظ على احترام خارطة طريقها وهي على استعداد للعمل على مدار الساعة للتوصل إلى حل وسط مع سلطات المملكة المتحدة.
أما نائب البرلمان الأوروبي سيلفي غيوم، فقد كتبت في تغريدة إنه بعد استقالة ديفيد ديفيس وبوريس جونسون، فإن الجنيه الأسترليني يعرف انهيارا . مضيفة ..في المملكة المتحدة أصبحت مفاوضات البريكسيت تشبه إلى حد ما مرحلة عبور حقول ألغام.
تراجع الجنيه الاسترليني
تراجع الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين بعد أن استقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون من منصبه بينما ارتفعت الأسهم بفعل أنباء الاستقالة.وانخفض الاسترليني 0.2 بالمئة من نحو 1.3340 دولار ليجري تداوله عند 1.3259 دولار. ومقابل اليورو، تراجع الاسترليني 0.4 بالمئة إلى 88.62 بنس.وعزز المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مكاسبه قليلا مع تراجع الجنيه الاسترليني.
تيريزا ماي : على الاتحاد الأوروبي تغيير المسار
هذا وذكرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أنه ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يتعامل بإيجابية مع مقترحها الجديد لخروج بلادها من الاتحاد الأرووبي وإلا جازف بانسحاب بريطانيا دون اتفاق.وقالت ماي، بعد قليل من استقالة اثنين من كبار وزراء حكومتها احتجاجا على خططها الخاصة بالانسحاب، إن عروض بروكسل غير مقبولة.
وأضافت ماي للبرلمان "ما نقترحه يمثل تحديا للاتحاد الأوروبي، فهو يلزمه بالتفكير مجددا وبتجاوز المواقف التي اتخذها حتى الآن والموافقة على توازن عادل للحقوق والالتزامات".
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