بروكسل تعتبر ما يجري في المملكة المتحدة "شأنا داخليا"

تابع الاتحاد الأوروبي وعن كثب استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي ديفيد ديفيز اللذين استقالا احتجاجا على خطة تيريزا ماي للانسحاب، مما أثار أزمة داخل حكومتها.

عبر تغريدة له قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

على الرغم من مغادرة السياسيين فإن مشكلة المواطنين تظل باقية.وقد تمنى دونالد توسك أن تزول فكرة البريكسيت من أساسها.