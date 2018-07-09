مارين لوبان تندد بما يتعرض له حزبها وتصفه بالإغتيال السياسي

اتهمت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، الجبهة الوطنية سابقا، العدالة الفرنسية بمحاولة اغتيال حزبها سياسيا بسبب ما وصفته بـ "الاعتداء" الذي يستهدف حزبها بعد أن تم تجميد مساعدة مالية بقيمة مليوني يورو تقدمها الدولة كان المقرر أن يستلمها حزبها الاثنين.

قرار التجميد أصدره قضاة تحقيق وتم تطبيقه بداية الأسبوع في إطار التحقيق الجاري في قضية وظائف وهمية للحزب في البرلمان الأوروبي يعود تاريخها إلى العام 2015.