مقتل شخص جراء سقوط مروحية على مجمع سكني بالولايات المتحدة

قتل شخص في حادث تحطم طائرة مروحية الأحد في أعقاب سقوطها فوق مجمع سكني بمدينة ويليامزبيرغ بولاية فرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت السلطات في الولاية إن طائرة مروحية مدنية تحطمت بمجمع سكني بمدينة ويليامزبيرغ الأحد وأدى الحادث إلى مقتل شخص واحد.
كما أعلنت شرطة الولاية على حسابها في تويتر أن الشرطة وفرق الإطفاء متواجدة في موقع الحادث وفتح تحقيق لمعرفة أسباب تحطم المروحية.
ونشر ناشطون عل مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو للحادث والمنزل الذي انبعثت منه ألسنة النيران بسبب الحادث.
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