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Global Japan

اتفاق تاريخي بين الاتحاد الأوروبي واليابان يحقق شراكة اقتصادية بينهما

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اتفاق تاريخي بين الاتحاد الأوروبي واليابان يحقق شراكة اقتصادية بينهما

اتفاق تاريخي بين الاتحاد الأوروبي واليابان يحقق شراكة اقتصادية بينهما
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في هذه الحلقة من "غلوبال جابان" سنكتشف سوياً اتفاق شراكة اقتصادية بين الاتحاد الأوروبي واليابان. هذا الاتفاق التاريخي يتعدى التبادل الحر بين الطرفين والمجال الاقتصادي البحت.