اتفاق تاريخي بين الاتحاد الأوروبي واليابان يحقق شراكة اقتصادية بينهما

"إن السلطة التشريعية قد باءت خطاها بالفشل حين لم تحدد جوانب الفصل ما بين المساعدة لأسباب ربحية مادية خالصة وما بين ما يقوم به المهربون من أعمال تجارية،ومساعدة الأشخاص الغاضبين من الوضع و ممن يريدون تقديم أيادي العون للاجئين لأسباب إنسانية" المحامي باتريس سبينوزي المختص في قانون الجنايات
" يوجد كثير من الشباب ممن كانوا يترددون على هذا المسجد و غادروا إلى القتال في صفوف داعش بسوريا فهم إما تلقوا تدريبا داخل المسجد أو كانوا على صلة به ويجب التذكير أن المسجد ليس الوحيد في نشر الفكر السلفي،فيوجد بمولمبيك مسجد لقمان والذي تربطه عرى وثيقة بالمسجد الكبير،والذي كان" جورج دالمان نائب في البرلمان البلجيكي ونائب لجنة التحقيق في أحداث 22 من آذار/2016
" فكرة إنشاء حافلات خاصة بالنساء، هي فكرة قامت بعد أن طالبت نسوة ممن تعرضن للتحرش و الإحراج بسبب أشخاص قليلي الأدب و من ذوي أخلاق سيئة وهم من المنحرفين جنسيا ينبغي الإشارة إلى هذا. قضية الفصل ما بين الجنسين هي إجراء محدد بوقت معين،ويقتضي التطبيق إن يكون الرجال و النساء راغبين في ذلك و يتم ذلك في ساعات" عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي
" الهدف من المراجعة هو التأكيد على أن جميع أشكال مشاركة الاتحاد الأوروبي - أنشطة الاتحاد الأوروبي وأدواته والمشاركة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية والمهام المدنية للاتحاد الأوروبي - فعالة وعلى قدر كافٍ من الكفاءة لتعزيز هدف حل الدولتين، بما في ذلك في غزة والتي جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية تعد جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلي" فرناندو جنتيليني المدير الإداري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
"إن السلطة التشريعية قد باءت خطاها بالفشل حين لم تحدد جوانب الفصل ما بين المساعدة لأسباب ربحية مادية خالصة وما بين ما يقوم به المهربون من أعمال تجارية،ومساعدة الأشخاص الغاضبين من الوضع و ممن يريدون تقديم أيادي العون للاجئين لأسباب إنسانية" المحامي باتريس سبينوزي المختص في قانون الجنايات
" يوجد كثير من الشباب ممن كانوا يترددون على هذا المسجد و غادروا إلى القتال في صفوف داعش بسوريا فهم إما تلقوا تدريبا داخل المسجد أو كانوا على صلة به ويجب التذكير أن المسجد ليس الوحيد في نشر الفكر السلفي،فيوجد بمولمبيك مسجد لقمان والذي تربطه عرى وثيقة بالمسجد الكبير،والذي كان" جورج دالمان نائب في البرلمان البلجيكي ونائب لجنة التحقيق في أحداث 22 من آذار/2016
" فكرة إنشاء حافلات خاصة بالنساء، هي فكرة قامت بعد أن طالبت نسوة ممن تعرضن للتحرش و الإحراج بسبب أشخاص قليلي الأدب و من ذوي أخلاق سيئة وهم من المنحرفين جنسيا ينبغي الإشارة إلى هذا. قضية الفصل ما بين الجنسين هي إجراء محدد بوقت معين،ويقتضي التطبيق إن يكون الرجال و النساء راغبين في ذلك و يتم ذلك في ساعات" عبد الحي البقالي الطاهري رئيس حزب "الإسلام" البلجيكي
" الهدف من المراجعة هو التأكيد على أن جميع أشكال مشاركة الاتحاد الأوروبي - أنشطة الاتحاد الأوروبي وأدواته والمشاركة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والمساعدة المالية والمهام المدنية للاتحاد الأوروبي - فعالة وعلى قدر كافٍ من الكفاءة لتعزيز هدف حل الدولتين، بما في ذلك في غزة والتي جنبا إلى جنب مع الضفة الغربية تعد جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلي" فرناندو جنتيليني المدير الإداري للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
اتفاق تاريخي بين الاتحاد الأوروبي واليابان يحقق شراكة اقتصادية بينهما