ميسي يفرق بين المرء وزوجه في روسيا

لا يعلم نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي أن مهاراته من الممكن أن تتسبب في طلاق رجل من زوجته، لكن هذا بالفعل ما حدث بين الشاب الروسي أرسين المقيم في مدينة تشيليابيتنسك وزوجته ليودميلا. الزوجان ليسا حديثي الزواج بل هما متزجان منذ نحو أربعة عشر عاما.
فبعد تأهل منتخب التانغو إلى الدور الثاني من منافسات كأس العالم الذي تحتضنه روسيا دخل الزوجان في شجار ونقاش حاد عقب تسجيل ميسي هدف المنتخب الأرجنتيني في شباك نيجيريا، في مواجهة الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
واندلع الشجار حول صفات وقدرات ليونيل ميسي الكروية حين سجل قائد التانغو الهدف الأول، وعبر الرجل عن فرحته بجنون بعد الفوز، لكن الزوجة أعتبرت أن أداء ميسي سيئ في كأس العالم ما أشعل غضب الرجل الذي دخل في نقاش حاد معها قبل أن يضطر للخروج من المنزل!
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قصة حب بدأت وانتهت في ملاعب كرة القدم
في اليوم التالي طلب الزوج رسمياً الطلاق من زوجته في الوقت الذي كشفت فيه أن الزوجين التقيا لأول مرة في المدينة الروسية خلال إحدى مباريات كأس العالم عام 2002، التي جرت في اليابان وكوريا الجنوبية، ومنذ ذلك الحين تزوجا، على الرغم من وجود اختلاف في الميول الرياضية.
وقال الزوج المولع بحبه لميسي: "منذ انطلاق كأس العالم كانت زوجتي تقول لي إن ميسي يلعب بشكل سيئ في المونديال ولم يسجل ركلة جزاء في أيسلندا، لتنشب بيننا مشاجرة، لم أتمالك فيها نفسي، وجمعت أغراضي وخرجت من المنزل"
وأضاف الزوج: "لم أتمكن من السيطرة على غضبي وصرحت لها بكل ما أفكر فيه حول كريستيانو رونالدو، والمنتخب البرتغالي والأندية التي تحبها، ثم جمعت أغراضي وغادرت إلى الأبد".
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