قال مارجاريتيس شيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن قمة كانت مقررة الأربعاء المقبل (11 يوليو تنوز) في بروكسل، بين زعماء من الاتحاد الأوروبي واليابان للتصديق على اتفاقية تجارية، ستؤجل وتنقل إلى طوكيو بعد الفيضانات التي اجتاحت غرب اليابان.
اليابان تؤجل قمة مع الاتحاد الأوروبي إثر تعرضها لفيضانات جارفة
اليابان تؤجل قمة مع الاتحاد الأوروبي إثر تعرضها لفيضانات جارفة
وألغى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جولة خارجية كان سيبدأها يوم الأربعاء، للتعامل مع أسوء كارثة فيضانات تحل باليابان منذ 1983 والتي فقد فيها أكثر من 100 شخص حياتهم، وأجبرت عدة ملايين على ترك منازلهم. وأضاف شيناس أن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أكد لرئيس الوزراء الياباني على استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم السلطات اليابانية، بأي طريقة تبدو ضرورية.
للمزيد على يورونيوز:
اتفاق تاريخي بين الاتحاد الأوروبي واليابان يحقق شراكة اقتصادية بينهما
استمرار البحث عن مفقودين في هيروشيما إثر تدفق مياه أمطار طوفانية