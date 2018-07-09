شاهد: حفل استقبال رسمي للشيخ الصباح بحضور الرئيس الصيني

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ الاثنين 9 يوليو / تموز أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد في حفل رسمي، سبق محادثات ثنائية تهدف لإقامة شراكات استراتيجية بين البلدين.
وأكد الشيخ صباح على أن بلده تعتزم على المضي بهذه الشراكات، داعيا الصين إلى لعب دور فعال في المساعدة بمواجهة التحديات الرئيسية التي تواجه البلدان العربية والخليجية.
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يذكر أن الصين هي أكبر مُصدّر للكويت، في حين تُعتبر الكويت رابع أكبر مورد للنفط الخام في العالم العربي.
وقد وصل الصباح إلى بكين يوم السبت 7 يوليو / تموز، حيث حل ضيف شرف في منتدى التعاون الصيني العربي، الذي انطلق يوم الأحد، ومن المتوقع أن تنتهي الزيارة يوم غد الثلاثاء.