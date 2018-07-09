وصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال توجهه إلى مطار كاراكاس لحضور مراسم تنصيب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة بأنه "رئيس العالم متعدد الأقطاب وصديق فنزويلا".
مادورو يصف إردوغان برئيس العالم
مادورو يصف إردوغان برئيس العالم
وظهر مادورو في الشريط المصور وهو يقود سيارته في كاراكاس ويتحدث إلى زوجته ونشر مادورو الشريط في حسابه على موقع "تويتر" الناطق بثلاث لغات.
وقبل وصوله إلى أنقرة مر نيكولاس مادورو بالجزائر حيث قضى بها بعض الوقت والتقى ببعض المسؤولين في الدولة قبل أن يكمل رحلته إلى أنقرة.
ومادورو من بين رؤساء الدول المشاركين في مراسم تنصيب الرئيس التركي الذي جرى الاثنين بحضور ممثلين عن 28 دولة. وانتخب اردوغان لولاية ثانية في انتخابات رئاسية وبرلمانية أقيمت في 24 حزيران/ يونيو المنصرم وفاز خلالها من الجولة الأولى.