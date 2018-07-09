تعرضت الكاتبة الرومانية دوينا بوبيسكو برايلا لهجوم عنيف من أكثر من 500 شخص ظنوا أنها تقوم بخطف الأطفال وقتلهم لبيع أعضائهم لأثرياء بدول غربية أو ما يعرف بين صفوف المواطنين الرومانيين بأسطورة "الإسعاف الأسود".
اعتداء المئات على كاتبة رومانية بسبب أسطورة "الإسعاف الأسود"
اعتداء المئات على كاتبة رومانية بسبب أسطورة "الإسعاف الأسود"
وكانت برايلا داخل شاحنتها التي قامت بتحويلها إلى ما يشبه المكتبة المتنقلة التي تسعى من خلالها إلى الترحال في جولة بعنوان "إسعاف الأدب" عبر رومانيا لمقابلة قرائها ومساعدتهم على قراءة الكتب التي تحتفظ بها بالشاحنة الصغيرة.
هجوم المئات
وقالت برايلا ليورونيوز إنها اضطرت للبقاء داخل شاحنتها أثناء توقفها بالعاصمة بوخارست حتى وصول أفراد الشرطة، حيث تجمهر ما يقرب من 600 شخص حول الشاحنة واستطاع بعضهم اقتحم السيارة وإطفاء عقب سيجارة بوجه برايلا.
وأضافت: "تجمعوا بسرعة كبيرة وكأن الأمر كله كان معد مسبقاً. كذلك قام البعض منهم بتصوير الشاحنة وعرض الفيديوهات على موقع فيسبوك مما زاد من عدد القادمين".
وتعود الأسطورة للحقبة الشيوعية بسبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم برومانيا، حيث ساد الاعتقاد بأن أشخاصا يقودون سيارات إسعاف لُقبت بالإسعاف الأسود تقوم باختطاف الأطفال وقتلهم لبيع أعضائهم لمواطنين بدول غربية.
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صدمة
وعبرت الكاتبة عن صدمتها مما حدث، خاصة ما وصفته بتقارير القنوات التلفزيونية الرومانية عن الحادثة معتبرين "الإسعاف الأسود" شيئا حقيقياً من الممكن العثور عليه دون الإشارة إليه كاعتقاد خيالي كما تظن برايلا.
وقامت الشرطة الرومانية بالقبض على ثلاثة أشخاص ممن شاركوا في الهجوم، كما قامت وزارة الثقافة الرومانية بنشر بيان على صفحتها بموقع فيسبوك للتأكيد على هوية برايلا ككاتبة وتفنيد الشائعات التي تروج لوجود "الإسعاف الأسود".
وقال البيان: "لا وجود لشيء يسمى الإسعاف الأسود".
وعلى الرغم من الحادث المؤسف، إلا ان برايلا أكدت ليورونيوز أنه لن يردعها عن اتمام جولتها التي تهدف من خلالها إلى مساعدة الكثير من المواطنين الرومانيين على القراءة.