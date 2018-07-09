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سوريا

الجيش الروسي يعتزم إجلاء 1000 شخص من جنوب غرب سوريا

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الجيش الروسي يعتزم إجلاء 1000 شخص من جنوب غرب سوريا

الجيش الروسي يعتزم إجلاء 1000 شخص من جنوب غرب سوريا
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ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الجيش الروسي يعتزم إجلاء ما يصل إلى 1000 شخص من منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا عبر ممر إنساني قرب مدينة درعا.

وأضافت الوكالة نقلا عن المركز إن المغادرين سيتوجهون إلى محافظة إدلب في شمال سوريا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المركز قوله إن عدد القرى والبلدات التي انضمت لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا ارتفع إلى 90.

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