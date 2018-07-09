ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الاثنين نقلا عن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن الجيش الروسي يعتزم إجلاء ما يصل إلى 1000 شخص من منطقة خفض التصعيد جنوب غرب سوريا عبر ممر إنساني قرب مدينة درعا.
الجيش الروسي يعتزم إجلاء 1000 شخص من جنوب غرب سوريا
الجيش الروسي يعتزم إجلاء 1000 شخص من جنوب غرب سوريا
وأضافت الوكالة نقلا عن المركز إن المغادرين سيتوجهون إلى محافظة إدلب في شمال سوريا.
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن المركز قوله إن عدد القرى والبلدات التي انضمت لاتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا ارتفع إلى 90.
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