تاجاني يناقش في ليبيا مشروعها لحل مشكلة الهجرة

أكد أنطونيو تاجاني رئيس البرلمان الأوروبي على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، خلال زيارته الاثنين 9 يوليو / تموز، حيث عقد اجتماعا مع أحمد معيتيق نائب رئيس الوزراء في الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة.
وقال في مؤتمر صحفي أن مساعدة ليبيا مهم للسيطرة على حدودها الجنوبية، كونها نقطة انطلاق رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يأملون في حياة أفضل في أوروبا.
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وحضرت الاجتماع أيضا بتينا موشايدت سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، وفينسينزو تاجليافري، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود في ليبيا.
وتمحور الاجتماع حول المشروع المقدم من ليبيا لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية وآليات التنفيذ على الأرض.