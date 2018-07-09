تيريزا ماي تختار راب وزيرا جديدا لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي

أعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الاثنين تعيين دومينيك راب وزيراً جديداً لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) خلفا لديفيد ديفيز الذي استقال من المنصب احتجاجا على خطط الحكومة الخاصة بعلاقة تجارية وثيقة مع الاتحاد.

وقال مكتب ماي في بيان "يسر الملكة الموافقة على تعيين دومينيك راب وزيرا للدولة لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي". وكان راب يشغل من قبل منصب وزير الإسكان.