تعرف على آخر احصائيات المهاجرين في أوروبا

618780 مهاجر غير شرعي يقيمون في الاتحاد الأوروبي خلال العام 2017، 516115 منهم عليهم مغادرة الاتحاد، بعد استلام أمر مغادرتهم من دول الاتحاد الأوربي، حوالي 213505 غادروا إلى بلدان أخرى، 188905 منهم غادروا إلى دول ليست من دول الاتحاد الأوربي، أما عدد غير الأوروبيين الذين تم رفض دخولهم الاتحاد في العام 2017 فهو 439505.

37% تقريبا من غير الأوربيين وجودهم غير قانوني في دول الاتحاد في العام 2017، مقارنة بالعام 2016:

ففي العام 2017، يوجد 618780 شخص غير أوروبي داخل الاتحاد الأوربي بشكل غير قانوني، رقم تراجع إلى حوالي 37% مقارنة بـ 983860 أو ما نسبته 71% مقارنة بالعام 2015، حيث كان الرقم الإجمالي لغير الأوربيين الموجودين في الاتحاد حوالي 2154675.

أكثر دول الاتحاد الأوروبي التي يوجد فيها الهاجرون من خارج الاتحاد بشكل غير قانوني هي ألمانيا، حيث قدر عددهم في العام 2017 بـ 156710، تليها فرنسا بعدد 115085، فاليونان 68110، فبريطانيا 54910، تليها اسبانيا 44625، فالهجرة غير الشرعية في هذه الدول الخمسة تقدر بـ 71% من مجمل نسبة الهجرة غير الشرعية، ضمن دول الاتحاد الأوروبي.

المقيمون غير الأوربيون الذين طُلب منهم مغادرة أراضي الاتحاد في العام 2017 أكثر بـ 4.5% مقارنة بالعام 2016:

الرقم الإجمالي لمواطني الاتحاد الأوروبي الذين طلب منهم مغادرة الاتحاد ازداد حوالي 4.5% إلى حوالي 516115، في العام 2017، مقارنة بـ 493785 عام 2016.