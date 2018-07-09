شاهد: مهرجان سان فيرمين للركض مع الثيران لليوم الثالث

لم يسفر اليوم الثالث لأسبوع مهرجان سان فيرمين للركض مع الثيران بمدينة بامبلونا الإسبانية عن إصابات نتيجة نطح الثيران للمشاركين.
ولكن اليوم الاثنين شهد نقل أربعة متسابقين إلى المستشفى لإصابتهم بعد سقوطهم أثناء تدافع المُطارَدين من قبل الثيران الهائجة.
واستغرق سباق يوم الاثنين، الذي يتضمن مطاردة الثيران للمتسابقين من أصحاب الأوشحة الحمراء الشهيرة، دقيقتين و33 ثانية.
ويبدأ السباق اليومي في تمام الثامنة صباحا بتوقيت إسبانيا وعادة ما يستمر ما بين ثلاث وخمس دقائق.
ومن المقرر أن يُختتم المهرجان يوم 14 يوليو-تموز بعد استكماله لثمانية سباقات كاملة.
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