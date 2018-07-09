قال ديفيد ديفيز وزير شؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية اليوم الاثنين إنه استقال من الحكومة لأنه شعر بأن سياسات رئيسة الوزراء تيريزا ماي تقوض المفاوضات مع بروكسل بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وأن البرلمان لن يستعيد السلطات بشكل حقيقي بعد ترك الاتحاد الأوروبي.
استقالة وزير مفوض بشؤون البريكست من الحكومة البريطانية بسبب خطة تيريزا ماي
استقالة وزير مفوض بشؤون البريكست من الحكومة البريطانية بسبب خطة تيريزا ماي
وأضاف ديفيز في خطاب استقالته لماي إن "التوجه العام للسياسة سيتركنا على أفضل تقدير في موقف تفاوضي ضعيف وربما يكون موقفا لا مهرب منه". ونشر مكتب ماي خطاب الاستقالة.
وقال ديفيز" في رأيي أن النتيجة الحتمية للسياسات المقترحة ستجعل السيطرة المفترضة للبرلمان أمرا وهميا وليس حقيقيا"
وكان مصدر قريب من ديفيز قد قال في وقت سابق إنه قدم استقالته بسبب الطريقة التي تم بها التعامل مع اجتماع للتوصل لموافقة مجلس الوزراء على خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وتمثل خسارة تيريزا ماي لمفاوضها بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي بعد يومين فقط من الاجتماع في مقر ماي الريفي في تشيكرز ضربة لها وتؤكد الخلافات العميقة داخل حزب المحافظين الحاكم بزعامتها بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال المصدر "إنه يتبادل خطابات(الاستقالة) مع رئيسة الوزراء". وعندما سئل عن سبب استقالته قال المصدر "تشيكرز".
وبعد اجتماع استمر ساعات في تشيكرز بدا أن ماي أقنعت أشد المؤيدين لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوربي داخل حكومتها ومن بينهم ديفيز بتأييد خطتها للضغط من أجل إنشاء "منطقة تجارة حرة للسلع" مع الاتحاد الأوروبي والحفاظ على علاقات تجارية وثيقة معه.
ولم يتأثر الجنيه الاسترليني بشكل يذكر بأنباء استقالة ديفيز وظل فوق 1.33 دولار.
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