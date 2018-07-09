شاهد: جزائريون يفوزون بجائزة اختراع إنسان آلي

أُتيحت الفرصة لشباب جزائريين من الشغوفين بالتكنولوجيا لعرض أعمالهم في مسابقة للإنسان الآلي في العاصمة الجزائرية، حيث يأمل المنظمون في نقل بلادهم إلى مستوى أعلى في المجال التكنولوجي. وشارك في المسابقة 20 فريقا من ثماني ولايات جزائرية في نادي شباب بابا حسن.
وتعين على كل فريق أن يحرك روبوته لدقيقتين فقط على المسار الذي حدده المنظمون. ومن خلال مراقبة عن كثب وبتركيز شديد، قيم أعضاء لجنة التحكيم عمل كل فريق وأعلنوا أسماء الفائزين. وتراوحت أعمار المشاركين في المسابقة بين 12 و 35 عاما.
وفي الجزائر، ثالث أكبر احتياطي من الغاز في العالم لكنها تعاني من نقص في البنية التحتية والحاجة إلى ضخ كميات هائلة من النقد الأجنبي والتكنولوجيا. ويبلغ معدل البطالة في البلاد 12 بالمئة، بحسب الأرقام الرسمية. وتحاول الجزائر جذب المزيد من الاستثمارات، لكن هناك معوقات تتمثل في البيروقراطية وعدم وجود قوانين جاذبة. وأرغمت هذه الأوضاع البلاد على الاعتماد بشدة على الواردات لتلبية احتياجات السكان البالغ عددهم 40 مليون نسمة وزيادة الإنفاق على الدعم في الوقت الذي تسعى فيه السلطات إلى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
للمزيد على يورونيوز: