ملياردر أمريكي يخترع وسيلة فريدة لانقاذ فتية عالقين بكهف في تايلاند

قام فريق عمل بشركة سبيس إكس المملوكة للملياردر والمخترع الأمريكي-الجنوب إفريقي إيلون ماسك بتصميم غواصة خاصة بهدف المساعدة في إنقاذ الفتية العالقين بكهف غمرته مياه الأمطار لأكثر من أسبوعين في تايلاند.
وتسمح الغواصة الفريدة من نوعها باحتواء جسد شخص واحد مما يسهل من حملها عبر الممرات الضيقة داخل موقع الكهف.
ويأمل ماسك أن تساعد غواصته في عملية إنقاذ الصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 سنة بالإضافة إلى مدرب كرة القدم المصاحب لهم بالكهف.
وكانت السلطات التايلاندية قد أعلنت عن إنقاذ أربعة من الصبية العالقين بالكهف يوم الأحد على أن تستأنف عمليات الإنقاذ اليوم الاثنين.
وتوفى غواص أثناء مشاركته بعمليات الإنقاذ يوم الجمعة الماضي.
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