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تايلاند

شاهد: عملية إنقاذ ثمانية أطفال من كهف تايلاند المحاصر بالمياه منذ أسابيع

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شاهد: عملية إنقاذ ثمانية أطفال من كهف تايلاند المحاصر بالمياه منذ أسابيع

شاهد: عملية إنقاذ ثمانية أطفال من كهف تايلاند المحاصر بالمياه منذ أسابيع
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استطاع رجال الإنقاذ في تايلاند انتشال أربعة فتية آخرين الاثنين من الكهف الذي غمرته المياه وحوصروا فيه 12 فتى ومدربهم لكرة القدم منذ أكثر من أسبوعين ليرتفع بذلك عدد الفتية الذين جرى إنقاذهم إلى ثمانية. ولم تكشف السلطات عن هوية الأربعة. وقال بعض أولياء أمور الفتية إن السلطات لم تبلغهم من الذين تم إنقاذهم ولا يسمح لهم بزيارة في المستشفى.

ورأى شهود عيان قرب كهف تام لوانج بإقليم تشيانج راي في شمال تايلاند مسعفين يحملون أربعة أشخاص إلى خارج الكهف وينقلونهم إلى سيارات إسعاف خلال يوم الإثنين. وبدأت عملية الإنقاذ يوم الأحد حيث جرى نقل أربعة فتية إلى خارج الكهف. وقال مسؤولون إنهم بصحة جيدة في المستشفى.

وحوصر فريق (وايلد بورز) لكرة القدم مع مدربهم في 23 يونيو حزيران أثناء استكشافهم لمجمع الكهوف بعد تدريب على كرة القدم إذ غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق. ووصل غواصان بريطانيان إلى الفتية ومدربهم يوم الاثنين الماضي على ضفة موحلة داخل غرفة امتلأت بالمياه تقريبا على عمق عدة كيلومترات داخل المجمع. واستؤنفت عملية الإنقاذ المحفوفة بالمخاطر يوم الاثنين بعد استراحة لسد النقص في إمدادات الأكسجين واتخاذ استعدادات أخرى داخل الكهف.

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