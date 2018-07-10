قالت إدارة السياحة والثقافة الاسترالية اليوم الثلاثاء إن السلطات اصطادت تمساح مياه مالحة يصل طوله إلى قرابة خمسة أمتار لمنعه من الوصول إلى أي منطقة مأهولة.
شاهد: القبض على التمساح "الوحش" بعدما أثار الرعب في إقليم كاثرين
شاهد: القبض على التمساح "الوحش" بعدما أثار الرعب في إقليم كاثرين
ويصل وزن التمساح إلى نحو 600 كيلوجرام ويبلغ من العمر 60 عاما وهو أكبر تمساح يتم نقله من نهر كاثرين في الإقليم الشمالي النائي.
ونُقل التمساح إلى مزرعة للتماسيح حيث سيقضي بقية حياته.
ووفقا للسجلات، يصل طول أكبر تمساح جري صيده في استراليا إلى 6.4 متر. واصطادته السلطات وقتلته عام 1974 في الإقليم الشمالي أيضا.
وأستطاع رينجر بوركير هو واحد من صيادي التماسيح في أستراليا، من اصطياد التمساح وذلك بعد أكثر من ثمانية أعوام من رصده للمرة الأولى في عام 2010.
ويقضي رينجر بوركير أيامه في مطاردة "الوحوش الحقيقية" لحماية الناس من خطرهم ضمن فريق من صيادي التماسيح التابع للجنة الحدائق والحياة البرية بمدينة كاثرين.
لطالما بحث رينجر عن أكبر تمساح في إقليم كاثرين منذ عقود. وأخيراً تمكن الصياد من إيجاد غريمه. تمساح ضخم وصف بآلة قتل، يبلغ وزنه 600 كيلوغرام وطوله 4.7 أمتار.
لمدة 10 سنوات، كان الوحش العملاق ملكًا لمياه النهر الواقع على بعد 60 كم تقريبًا من المدينة.
وأثار التمساح العملاق مخاوف الصيادين المحليين في المكان.
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وقالت تريسي دالديغ القائمة بأعمال مدير إدارة السياحة والثقافة "نُقل باتجاه المصب من كاثرين لمنع اختلاطه بالبشر في المناطق الأكثر ازدحاما بالسكان".
وأضافت "نقلناه إلى مزرعة تماسيح في منطقة كاثرين".
ويوجد في استراليا ماتيو سالفيني وتشتهر البلاد بالكائنات البرية الفريدة والخطيرة أحيانا مثل أسماك القرش والحيوانات التي تعرف باسم شيطان تسمانيا.
وتنقل السلطات هذه الكائنات عادة بعيدا عن الناس.
وذكر الموقع الإلكتروني لإدارة السياحة والثقافة أن الصيادين نجحوا في اصطياد 371 تمساحا خلال عام 2017 في مدن داروين وبالمرستون وكاثرين في الإقليم الشمالي.
وشهد العام الحالي صيد 190 تمساحا.