انتشال جثث جديدة في حادث غرق قارب سياحي بتايلاند

أعلن مسؤولون تايلانديون يوم الثلاثاء عن انتشال جثث ثلاثة غارقين آخرين كانوا على متن القارب السياحي الغارق ببحر أندمان قبالة ساحل جزيرة بوكيت الأسبوع الماضي.
وقال سومنويك بريمبراموت قائد (المنطقة البحرية 3) في مؤتمر صحفي في جزيرة بي بي الواقعة قبالة الساحل الغربي لتايلاند "تم العثور على ثلاث جثث أخرى، إحداها قرب بي بي".
وتزامن الإعلان مع بدء عملية تحديد هوية أكثر من 40 غريقاً.
وغرق القارب فينكس قبالة بوكيت يوم الخميس وعلى متنه 101 شخص بينهم 89 سائحا، جميعهم صينيون عدا اثنين. وكان القارب يضم أيضا طاقما تايلانديا من 12 فردا.
وقال مسؤولون يوم الثلاثاء إنه تأكد مقتل 44 شخصا بينما تم إنقاذ 54. ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ثلاثة مفقودين.
وقال سومنويك إن أعمال البحث ستستمر إذا سمحت الأحوال الجوية.
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