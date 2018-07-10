طرائف وغرائب كأس العالم 2018 مع توقعات القطط والدببة وغيرها من الحيوانات لم تنته، فآخر المتواجدين على ساحة التكهنات هو الروبوت باكستر، والذي يتمتع بغريزة فطريقة بحسب تصريحات الشركة القائمة على تصنيعه.
شاهد: روبوت بغريزة فطرية يتوقع فوز فرنسا على بلجيكا
شاهد: روبوت بغريزة فطرية يتوقع فوز فرنسا على بلجيكا
فباكستر توقع الثلاثاء 10 يوليو / تموز أن تفوز فرنسا على بلجيكا في لقاء اليوم، الذي سيجري في مدينة سان بطرسبرغ.
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قبل عملية القرعة التي يجريها، يتم تحميله بإحصائيات المباريات الخاصة بكل فريق، بما في ذلك عدد الأهداف التي تم تسجيلها، ووقت استحواذ الكرة والنتائج السابقة، حيث يستخدمها في تطبيق خوارزميات لاختيار الفائز، ثم يتم وضع اسم كل فريق في مكعبات حمراء صغيرة، ليلتقط الروبوت أحدها والذي يحتوي اسم الفائز بحسب توقعه.