شاهد: صحفيات برازيليات يطلقن حملة ضد التحرش بعد تعرضهن لمضايقات خلال مونديال روسيا

بعد الجدل الذي أثير حول قضية تعرض الصحفيات الرياضيات لمضايقات وتحرشات خلال منافسات كأس العالم 2018 الجارية في روسيا، أطلقت البعض من الصحفيات البرازيليات ضحايا هذه المضايقات حملة DeixaElaTrabalhar# للضغط على الفاعلين وإيجاد حل نهائي لوضع حد للتحرش الجنسي والمضايقات التي تواجهها أثناء أداء وظائفهن.

حملة DeixaElaTrabalhar#، هي جزء من الجهود التي تبذلها النساء في جميع أنحاء العالم للتنديد بجرائم التحرش الجنسي والاعتداءات اللفظية والجسدية التي يتعرضن إليها في حياتهن اليومية، ومن أشهرها حركة MeToo#.

وكما تحدثت نساء من هوليوود وكذلك الأوساط الأكاديمية، خرجت الصحفيات الرياضيات عن صمتهن وسلطن الضوء على الصعوبات التي تواجهن خلال أداء عملهن في الأماكن التي كانت تقليديا حكرا على الرجال كالملاعب مثلا.