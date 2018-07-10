قالت وزارة الخارجية الصينية يوم الثلاثاء إن موقف بكين من الملف الكوري الشمالي ثابت وإنها تتصرف بشكل مسؤول.
الصين ترد على اتهامات ترامب بشان تدخلها في محادثات السلام مع كوريا الشمالية
الصين ترد على اتهامات ترامب بشان تدخلها في محادثات السلام مع كوريا الشمالية
وأدلت المتحدثة باسم الخارجية هوا تشون ينغ بهذه التصريحات في إفادة دورية بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الصين ربما تكون تتدخل في المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.
وقال ترامب يوم الاثنين إن الصين ربما تسعى لإخراج الجهود الأمريكية الرامية لنزع السلاح النووي في كوريا الشمالية عن مسارها، لكنه أكد ثقته في أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيلتزم باتفاق توصل إليه الطرفان الشهر الماضي.
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