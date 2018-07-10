أرجأ جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية زيارة مقررة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا الأسبوع بينما رفض الاجتماع مع نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
رئيس دولة إفريقية يرفض لقاء نيكي هيلي
رئيس دولة إفريقية يرفض لقاء نيكي هيلي
وقال لامبرت ميندي المتحدث باسم الحكومة في الكونغو الديمقراطية إن كابيلا منشغل بالإعداد للانتخابات المقررة يوم 23 ديسمبر كانون الأول مما اضطره لتأجيل زيارة غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه محمد.
وكانت هيلي اجتمعت مع كابيلا في كينشاسا لمدة 90 دقيقة في أكتوبر تشرين الأول وحذرته حينها من أن "العلاقة مع الولايات المتحدة تعتمد على ما سيقوم به من (إجراءات)". وقال دبلوماسيون إنها كانت تعتزم زيارة كينشاسا مرة أخرى هذا الأسبوع.
ولم ترد بعثة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية حتى الآن على طلب للتعليق على زيارة هيلي.
للمزيد على يورونيوز:
وكان يتعين بموجب الدستور تنحي كابيلا في ديسمبر كانون الأول عام 2016 لكن جرى تأجيل الانتخابات أكثر من مرة.
ومن المقرر أن يسجل المرشحون للانتخابات الرئاسية أسماؤهم في الفترة بين 25 يوليو تموز والثامن من أغسطس آب.
وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة إنه لم تكن هناك "خطط مؤكدة" لدى جوتيريش لزيارة كينشاسا. وأضاف للصحفيين اليوم الاثنين "سنبلغكم بمجرد وجود خطة لذلك أو عندما يكون مستعدا للذهاب إلى هناك".
ويزور غوتيريش حاليا إثيوبيا وقال دبلوماسيون إنه كان يعتزم زيارة الكونغو الديمقراطية هذا الأسبوع.