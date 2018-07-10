قام الملياردير الأمريكي-الجنوب إفريقي إيلون ماسك يوم الاثنين بزيارة موقع الكهف حيث لا يزال فتى ومدربه لكرة القدم عالقين بشمال تايلاند.
شاهد: ملياردير أمريكي يزور موقع فتية الكهف بتايلاند ويقدم "الخنزير البري" لانقاذ العالقين
شاهد: ملياردير أمريكي يزور موقع فتية الكهف بتايلاند ويقدم "الخنزير البري" لانقاذ العالقين
وأعلن ماسك، المالك والرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس للتكنولوجيا، عن تزويده لطاقم الإنقاذ المعني باستخراج العالقين بغواصة مصغرة فريدة من نوعها قام فريق من علماء شركته بتطويرها للمساعدة في عمليات الإنقاذ.
وقال ماسك على حسابه بموقع تويتر يوم الاثنين: "لقد عدت لتوي من الكهف. الغواصة المصغرة جاهزة إذا لزم الأمر... سأتركها هنا في حال قد يكون من المفيد استخدامها في المستقبل".
وأطلق ماسك على الغواصة المصغرة اسم "الخنزير البري" وهو اسم فريق كرة القدم الذي يتألف منه الصبية العالقين بالكهف.
وتسمح الغواصة الفريدة من نوعها باحتواء جسد شخص واحد مما يسهل من حملها عبر الممرات الضيقة داخل موقع الكهف.
ويتابع الملايين حول العالم تطورات إنقاذ الصبية ومدربهم بعدما علقوا بالكهف الذي غمرته مياه الأمطار الموسمية لأكثر من أسبوعين.
ونجحت فرق الإنقاذ في استخراج 12 صبيا على ثلاث مراحل في أيام الاحد والاثنين والثلاثاء بينما تستأنف محاولات إخراج بقية الصبية ومدربهم اليوم الثلاثاء.
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