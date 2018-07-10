ماذا تنبأت أنثى غزال الرنة بشأن الفائز في مباراة فرنسا وبلجيكا؟

تنبأت أنثى لحيوان الرنة بفوز منتخب فرنسا على نظيره البلجيكي بالمباراة التي ستجمع الفريقين بنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم بسان بطرسبورغ مساء الثلاثاء.
وعند تعرضها لخيار الأكل بين وعاء من دقيق الشوفان وضع تحت اعلام البلدين بحديقة حيوان محلية قرب موسكو، قامت الرنة بأكل الوعاء الذي وضع تحت العالم الفرنسي متجاهلة الشوفان الموجود تحت علم بلجيكا.
وصعدت فرنسا للدور النصف النهائي بعد تغلبها على أوروغواي بهدفين دون مقابل في الدور الربع النهائي بينما تأهلت بلجيكا للمربع الذهبي بعد إقصائها للمنتخب البرازيلي بنتيجة هدفين لهدف.
ويواجه المنتخب الإنجليزي نظيره الكرواتي في المباراة الأخرى من منافسات نصف النهائي بملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية يوم الأربعاء.
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