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فرحة الجماهير الفرنسية بعد حجز تذكرة نهائي مونديال روسيا 2018

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فرحة الجماهير الفرنسية بعد حجز تذكرة نهائي مونديال روسيا 2018

فرحة الجماهير الفرنسية بعد حجز تذكرة نهائي مونديال روسيا 2018
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خرج مئات الآلاف من مشجعي المنتخب الفرنسي لكرة القدم في جميع المدن الفرنسية وفي شارع شانزيليزيه الشهير في باريس، للتعبير عن فرحتهم الكبيرة بعد حجز منتخب الديوك لمقعده في نهائي مونديال روسيا 2018.

وملأ السماء دخان أزرق وأبيض وأحمر بلون العلم الفرنسي بالقرب من قوس النصر بباريس بعد فوز المنتخب الفرنسي على جاره البلجيكي بنتيجة هدف للاشيء ،كما كان المشجعون يرددون الشعارات المؤيدة لفريقهم.

فرنسا التي أثبتت أنها من أقوى وأصغر المنتخبات المشاركة سنا والتي تطمح للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخها تواجه في النهائي الفائز في المباراة التي تجري الأربعاء، بين إنجلترا وكرواتيا.