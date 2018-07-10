قالت وسائل إعلام إيطالية إن الممثل الأمريكي جورج كلوني تعرض لحادث سير أثناء قيادته لدراجته البخارية يوم الثلاثاء بجزيرة ساردينيا الإيطالية.
إصابة جورج كلوني في حادث سير بإيطاليا
إصابة جورج كلوني في حادث سير بإيطاليا
وبحسب التقارير المحلية، لم يصب كلوني (57 عاماً) بإصابات خطيرة ولكنه نُقل إلى مستشفى بالقرب من موقع الحادث لتلقي العلاج من بعض الجروح السطحية.
وقالت قناة "ميدياسيت" الإيطالية نقلاً عن مجلة "كي" إن كلوني كان في طريقه إلى موقع تصوير الدراما التلفزيونية "كاتش 22" بمنطقة كوستا كورالينا بإقليم أولبيا في ساردينيا حين اصطدمت دراجته بسيارة على الطريق.
ونشر موقع "لا نوفا ساردينيا" المحلي صورة لدراجة بخارية سوداء يعتقد بأنها دراجة كلوني بجانب الطريق بالقرب من سيارة أخرى تواجه الاتجاه العكسي.
وأضافت أن الشرطة المحلية تحقق في الحادث.
كذلك تُظهر الصورة طفاية لإخماد الحريق تم استخدامها بموقع الحادث.
ومن المنتظر ان يعرض مسلسل "كاتش 22" الذي يقوم كلوني ببطولته العام القادم.
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