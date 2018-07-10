شاهد: المئات يودعون رفات ضحايا مجزرة سربرنيتسا

خرج مئات الأشخاص في مدينة سراييفو الاثنين 9 يوليو / تموز لأداء طقوس الوداع 35 شخصا ذهبوا ضحية مذبحة سربيرينيتشا، الأسوأ في تاريخ أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وحملت شاحنة نعوشهم إلى المقبرة حيث سيتم دفن بقايا هؤلاء الرجال والأطفال، بعد أن وجدت في مقابر جماعية، وتم التعرف عليهم من خلال تحليل الحمض النووي.
وسيتم دفنها الأربعاء 11 يوليو / تموز، في الذكرى الثالثة والعشرين للمذبحة، إلى جانب 6575 جثة ثم العثور عليها من قبل.
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وكان الصرب البوسنيون قد اجتاحوا البلدة ذات الأغلبية المسلمة في العام 1995، وقاموا بجمع المسلمين فيها، حيث قتلوا أكثر من 8000 رجلا وطفلا، ولايزال الخبراء يبحثون عن جثث الضحايا الذين دفنوا في مقابر جماعية سرية.
يذكر أن محكمة دولية قد وصفت عمليات القتل وقتها بأنها إبادة جماعية.