أكثر من 3500 معتقل فلسطيني في سجون إسرائيل في 2018

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية يوم الثلاثاء 10 يوليو / تموز إن إسرائيل اعتقلت منذ بداية العام الجاري 3533 فلسطينيا من بينهم 651 طفلا و63 امرأة وأربعة صحفيين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان وهيئة شؤون الأسرى ومركز الميزان لحقوق الإنسان إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل حتى 30 يونيو حزيران الماضي بلغ نحو 6000 معتقل.

وذكرت المؤسسات في تقريرها أن بين المعتقلين حاليا 61 امرأة بينهن ست قاصرات و350 طفلا، وتشير أرقام مصلحة السجون الإسرائيلية إلى احتجاز 5800 فلسطيني.

وقالت المؤسسات الفلسطينية "في سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، أصدرت سلطات الاحتلال (502) أمر إداري منذ بداية العام، من بينها (197) أمرا جديدا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (430)".