إسرائيل تعترض سفينة الحرية 2 وتعتقل جميع ركابها

أعلنت "هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة إن القوات البحرية الإسرائيلية بإعتراض سفينة "الحرية 2" التي أبحرت صباح الثلاثاء باتجاه ميناء ليماسول في قبرص وعلى متنها عددا من الجرحى والمرضى والطلبة في محاولة لكسر الحصار المفروض عن قطاع غزة منذ 12 عاما.
وقال منسق الهيئة رائد أبو داير"قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين بعد السيطرة على سفينة الحرية 2، والتي تحمل طلابا وجرحى فلسطينيين كانوا يستعدون لكسر الحصار البحري الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة".
وكشف ذات المتحدث أن القوات البحرية الإسرائيلية اعترضت طريق السفينة بعد مسافة 7 أميال بحرية.
وكانت سفينة الحرية 2 قد انطلقت من ميناء غزة البحري صباح الثلاثاء بحضور ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وطلبة وجرحى وأطفال وعالقين.
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من جهته أكد صلاح عبد العاطي رئيس اللجنة القانونية في الهيئة أن محاولات الإبحار لكسر الحصار، تأتي في اطار تسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين جراء الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، والذي خلف تداعيات إنسانية على مجمل حالة حقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي وتراجعا في معظم الخدمات.
وأطلقت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار الوطني في 29 مايو/أيار الماضي سفينة الحرية من غزة إلى العالم وكان على متنها عدد من الحالات الإنسانية، غير أن اسرائيل قامت بإعتراضها في عرض بحر غزة.
ويخضع قطاع غزة لعملية حصار مشددة من طرف إسرائيل منذ العام 2006، حيث تم إغلاق كافة المعابر المؤدية إلى القطاع ما عدى المعبر التجاري الوحيد كرم أبو سالم الذي يفتح "بشكل جزئي".