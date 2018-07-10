إسرائيل تنتهي من صناعة مركبتها الفضائية وستطلقها نهاية العام إلى القمر

كشفت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية أن المركبة الفضائية الإسرائيلية الجديدة، التي صنعت مؤخرا بالتعاون مع شركة "سبيس آي إل" ستنطلق إلى القمر من قاعدة في الولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقالت الشركة خلال عرض المركبة الفضائية بمقر شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية في تل أبيب،إنه ووفقا للبرنامج المسطر حول هذه المهمة من المنتظر أن تصل المركبة الفضائية الإسرائيلية إلى سطح القمر في فبراير/ شباط 2019.
هذا وبدأت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية في العمل على هذه المركبة الفضائية في العام 2013 واستغرقت مدة صناعتها خمس سنوات على ان يتم إطلاقها نهاية العام.