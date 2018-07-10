ال ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في بيان اليوم الثلاثاء إن كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في العالم خمس مرات انتقل إلى يوفنتوس بطل إيطاليا.
رونالدو في يوفنتوس ل 4 سنوات مقابل 100 مليون يورو
رونالدو في يوفنتوس ل 4 سنوات مقابل 100 مليون يورو
ورونالدو، الذي انضم إلى ريال مدريد من مانشستر يونايتد في 2008 في صفقة قياسية عالمية وقتها بلغت 80 مليون جنيه استرليني (106.27 مليون دولار)، هو هداف ريال مدريد التاريخي برصيد 451 هدفا في كل المسابقات وفاز بلقبين للدوري الاسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع العملاق الاسباني. وقال ريال مدريد بطل أوروبا "بالنسبة لريال مدريد سيظل كريستيانو رونالدو دائما واحدا من رموز النادي الكبيرة وملهما للأجيال القادمة" مضيفا أن رونالدو هو من طلب الانتقال.
وتابع "سيظل ريال مدريد بيتا لرونالدو".
ولم يكشف ريال مدريد عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام اسبانية قالت إن رونالدو وقع عقدا لأربعة أعوام وكلف يوفنتوس 105 ملايين يورو (123.24 مليون دولار).
وسجل الدولي البرتغالي هدفين أمام يوفنتوس في انتصار ريال 4-1 في نهائي دوري الأبطال 2017 وأحرز هذا الموسم هدفا مذهلا بركلة خلفية مزدوجة في مرمى الفريق الإيطالي في انتصار 3-صفر في ذهاب دور الثمانية في تورينو لتقف جماهير يوفنتوس في الملعب وتصفق له.
وسجل اللاعب البرتغالي (33 عاما) هدفا من ركلة جزاء في مباراة الإياب ليطيح بالفريق الإيطالي بالفوز 4-3 في مجموع المباراتين.
والتعاقد مع أحدث المتوجين بجائزة الكرة الذهبية وهداف دوري الأبطال في آخر ستة مواسم يمثل دفعة هائلة ليوفنتوس الذي هيمن على لقب الدوري الايطالي منذ 2012 لكنه لم يفز بأرفع بطولة للأندية في أوروبا منذ 1996.
كما يمنح هذا الانتقال الدوري الإيطالي دفعة قوية أمام نظيره الاسباني الذي فقد الآن اثنين من أفضل ثلاثة لاعبين خلال عام بعد انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان من برشلونة في اغسطس اب الماضي.