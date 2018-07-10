مخترع سم الجواسيس الفتاك يقول إنه يمكن تخزينه في "أحمر شفاه"

قاسم مشترك وحيد يربط بين حادثتي تسميم أربعة أشخاص في جنوب إنجلترا، مادة سامة قد تكون محمولة بواسطة قلم أحمر شفاه، قبل أن يتم استخدامها، بحسب تصريحات فلاديمير أوغليف العالم الذي اخترع المادة المستخدمة في الحادثتين لـ Euronews.

ويقول:"المادة ثابتة جدا، ويمكن أن تزول من خلال تساقط الأمطار، كما يمكن أن تختفي بتأثير اشعة الشمس، لكن من المستحيل أن تفسد أو أن تتفكك.