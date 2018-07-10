قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الشرطة استجوبت رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه ثلاثة تحقيقات في مزاعم فساد، مرة أخرى بشأن قضية تتعلق بأكبر شركة اتصالات في إسرائيل يوم الثلاثاء.
استجواب نتنياهو مجددا بشأن مزاعم فساد متعلقة بشركة الاتصالات الإسرائيلية
استجواب نتنياهو مجددا بشأن مزاعم فساد متعلقة بشركة الاتصالات الإسرائيلية
وتقول السلطات إن نتنياهو قدم مزايا لشركة الاتصالات الإسرائيلية بيزيك مقابل تغطية موالية له ولزوجته في موقع إخباري مملوك للشركة. ونفى نتنياهو وبيزيك ومالكها ارتكاب أي مخالفة.
ورأى مصور من رويترز سيارة شرطة تتوقف عند مدخل المقر الرسمي لرئيس الوزراء في القدس. واستجوبت الشرطة نتنياهو بشأن هذه القضية من قبل ولم تصدر توصية بعد بشأن توجيه اتهامات.
ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق وامتنع متحدث باسم نتنياهو عن تقديم تعليق فوري.
وفيما يتعلق بالقضيتين الأخريين اللتين أوصت الشرطة فيهما بالفعل بتوجيه اتهامات لنتنياهو بالرشوة يرجع القرار النهائي بشأن إجراء محاكمة إلى النائب العام الإسرائيلي وهو أمر قد يستغرق شهورا.
وحتى الآن يحظى نتنياهو بمساندة شركائه في الائتلاف الحاكم قائلين إنهم ينتظرون خطوة النائب العام التالية. لكن الضغوط السياسية قد تزيد على نتنياهو للتخلي عن منصبه إذا وجهت إليه اتهامات.
ويمكن لنتنياهو كذلك الدعوة لانتخابات مبكرة في محاولة لتعطيل الإجراءات القانونية أثناء حملته الانتخابية وحشد قاعدة التيار اليميني خلفه. وتظهر استطلاعات رأي أن حزب ليكود الذي ينتمي له نتنياهو يمكن أن يكسب مقاعد وأنه في وضع أفضل بكثير من جميع الأحزاب الأخرى.
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