شعبية بوتين تتراجع رغم فرحة الروس بآداء منتخبهم في منافسات كأس العالم

انخفضت شعبية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسط جدل أثاره اقتراح زيادة سن التقاعد. وتم الكشف عن الخطة في ظل الآداء الجيد لمنتخب روسيا لكرة القدم خلال الدور الربع النهائي، ووجهت انتقادات إلى الكرملن بأنه تعمد محاولة "دفن" الخبر بإعلانه خلال منافسات المونديال الجارية حاليا في روسيا.
وقال رئيس الوزراء الروسي دمتري مدفيدف إن الحكومة تريد رفع سن التقاعد، بالنسبة إلى الرجال من 60 إلى 65 سنة بحلول 2028، ومن 55 إلى 63 بالنسبة للنساء بحلول سنة 2034.
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وجاء الإعلان يوم 14 من حزيران / يونيو الماضي، يوم فاز المنتخب الروسي أمام نظيره السعودي بنتيجة 5/0، وذلك يوم افتتاح منافسات كأس العالم.
وقد انخفضت نسبة عدد الروس الذين قالوا إنهم سيصوتون لفائدة بوتين بنسبة 8% خلال أسبوع واحد، مقابل تأييد 54% له، مقارنة بنحو 62% وفق استطلاع للرأي.
ولا يخفي عديد الروس وخاصة من النساء ممن هن في سن الأربعين والخمسين، خشيتهم من عدم إيجاد عمل عندما يبلغون سن الستين وأكثر. وقد تظاهر عديد الروس ونظموا تجمعات صغيرة في المدن، التي لا تستضيف منافسات كأس العالم. ونظم المظاهرات في البداية مؤيدون لألكسي نافالني، ثم نظمت مجموعات سياسية أخرى بعض الاحتجاجات.
ويعتبر سن التقاعد الحالي في روسيا منخفضا مقارنة بدول أخرى. ويقول اقتصاديون إن إصلاحات تعد ضرورية، بهدف تخفيف الضغط المضاعف على اقتصاد البلاد، التي تشهد ارتفاعا لعدد المتقاعدين، مقارنة بتراجع نسبة الولادات، التي أعقبت فترة انهيار الاتحاد السوفياتي.
ومن بين الانتقادات التي تستهدف الخطة، هي أن سن التقاعد الجديد سيكون هو نفسه الذي يعادل سنوات الأمل في الحياة، لكثير من الروس.