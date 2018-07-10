بدء المرحلة الثالثة لانقاذ آخر 5 محاصرين من فتية كهف تايلاند

قال قائد مهمة إنقاذ الصبية الذين حاصرتهم السيول في كهف في تايلاند إن عملية إنقاذ آخر أربعة منهم مع مدربهم لكرة القدم بدأت صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف قائد المهمة نارونغساك أوسوتانكورن في مؤتمر صحفي أن أحدث عملية إنقاذ بدأت في حوالي الساعة 1008 بالتوقيت المحلي (0308 بتوقيت غرينتش).

وقال وسط تهليل الصحفيين ورجال الإنقاذ "سيتم إخراج الخمسة جميعا دفعة واحدة اليوم".

وكانت فرق الإنقاذ قد تمكنت من إنقاذ ثمانية أشخاص على دفعتين يومي الأحد والاثنين.

استكمال الاستعدادات

استكمل رجال الإنقاذ الاستعدادات لاستئناف عملية إنقاذ أربعة فتية ومدربهم لكرة القدم هم من تبقوا من مجموع 13 شخصاً علقوا بكهف غمرته المياه لأكثر من أسبوعين بتايلاند.

وحمل مسعفون أربعة صبية آخرين على محفات من كهف تام لوانج بإقليم تشيانج راي على حدود ميانمار يوم الاثنين ليرتفع إجمالي من تم إنقاذهم إلى ثمانية حتى الآن في عمليتي إنقاذ في يومين متتاليين.

وقال أوسوتاناكورن إن رجال الإنقاذ تعلموا من التجربة وإنهم تمكنوا من إخراج الدفعة الثانية من الصبية في وقت أقل بساعتين، بينما لا تزال الأمطار الموسمية المتفرقة تهدد بغمر الكهوف بالمياه.

وقام فريق من الغواصين الأجانب والقوات الخاصة التايلاندية بإرشاد الصبية للخروج خلال عملية استمرت تسع ساعات عبر أنفاق بطول أربعة كيلومترات تقريبا غمرت المياه أجزاء منها بعدما حوصروا بالداخل لأكثر من أسبوعين.

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ويقول القائمون على عملية الإنقاذ إنهم بحاجة إلى 20 ساعة لإعداد خطط جديدة وإعادة التزود بإمدادات الأكسجين ومن المتوقع أن تبدأ عملية الإنقاذ التالية بعد ظهر اليوم الثلاثاء إذا سمحت حالة الطقس.

غير أنهم امتنعوا عن تأكيد ما إذا كانوا سيحاولون إخراج الخمسة الباقين جميعا في العملية الثالثة، حيث أن الخطط تقضي حاليا بإخراج أربعة في كل مرة.

وقال نارونجساك "إذا ساعدتنا الأمطار فقد نتمكن من العمل بشكل سريع. لكن إذا لم تساعدنا فقد تكون الأمور صعبة".

وجذبت محنة الفتية ومدربهم اهتمام العالم، حيث تدفق غواصون ومهندسون ومسعفون وآخرون من كل صوب وحدب لتقديم المساعدة.

وحوصر فريق (وايلد بورز) لكرة القدم مع مدربهم في 23 يونيو حزيران أثناء استكشافهم لمجمع الكهوف بعد تدريب على كرة القدم حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق.