مركبة شحن فضائية روسية تدخل التاريخ برحلة قياسية إلى محطة الفضاء

غيرت مركبة الشحن الفضائية الروسية بروغرس 70 من واقع الرحلات الفضائية بين الأرض ومحطة الفضاء الدولية الثلاثاء بعد نجاحها في الوصول إلى المحطة بعد أربع ساعات فقط من الإطلاق عوض ست ساعات الذي يعتبر الرقم القياسي السابق. ويستغرق عادة هذا النوع من الرحلات يومين.
مركبة الشحن بروغرس 70، أطلقت من قاعدة بايكونور في كازاخستان في حدود الساعة 21:51 بتوقيت غرينتش ووصلت إلى محطة الفضاء الدولية بعد 3 ساعات و 48 دقيقة.
وتقوم وكالة الفضاء الروسية منذ العام 2013 بتجارب على مركبات الفضاء للقيام برحلات في أربع مدارات في وقت يستغرق حوالي 6 ساعات وفقاً لما نشره موقع "ناسا". وتبقي الرحلات الفضائية السريعة في مرحلة الاختبار حيث لا تزال رحلات التموين بالبضائع تستغرق مدة يومين قبل الوصول إلى المحطة الدولية.
اقرأ المزيد على يورونيوز:
ترامب يأمر بالهيمنة على الفضاء.. وناسا تبدأ
الصين تسعى وراء الجانب المظلم من القمر
"بدلة فضاء بابوية" للبابا فرنسيس
ووفقاً لما موقع "ناسا"، تعد رحلة مركبة الشحن الروسية بروغرس 70، المحاولة الثالثة لروسيا لكسر الرقم القياسي 6 ساعات. وقال الموقع إن وكالة الفضاء الروسية قامت بمحاولة أولى في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وأعادت المحاولة مرة ثانية في فبراير/ شباط من هذا العام. وأضاف الموقع بأن التجارب واجهت بعض المشاكل اللحظات الأخيرة مما أجبر الوكالة على متابعة الطريقة التقليدية.
مركبة الشحن الفضائية التي حطت الثلاثاء، زودت المحطة بما يقارب ثلاثة أطنان من المواد الغذائية والوقود وغيرها من الإمدادات لطاقم إكسبيديشن 56. وأشارت ناسا إلى ان مركبة الشحن بروغرس 70 ستبقى في الموقع المداري حتى أواخر يناير/ كانون الثاني 2019.
وتأمل وكالات استكشاف الفضاء أن تسمح الرحلات الجوية السريعة لرواد الفضاء بأن يقوموا برحلة إلى المحطة الفضائية الدولية في غضون ساعات قليلة بدلاً استغراق يومين في ظروف ضيقة عليهم تحملها للوصول إلى المدار الوحيد في العالم.