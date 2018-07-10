شاهد: سامسونغ تفتتح أكبر مصنع لإنتاج الهواتف الذكية في العالم

افتحت الإثنين الشركة الكورية الجنوبية سامسونغ للإلكترونيات أكبر مصنع للهواتف الذكية في العالم في الهند في إطار استراتيجيتها لتوسيع الإنتاج في أسرع أسواق الهواتف المحمولة نموا في العالم.
المصنع الجديد الذي افتتحه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي سيساعد عملاق التكنولوجيا الكوري على التنافس بفعالية أكبر مع مختلف المتعاملين مثل الشركة الصينية شاومي، التي أصبحت أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في الهند.
وقالت الشركة في بيان لها إن المصنع الواقع بمنطقة نويدا بالقرب من العاصمة نيودلهي بلغت تكلفته 750 مليون دولار وسيضاعف طاقة انتاج الهواتف المحمولة الى 120 مليون وحدة سنوية بعد اكتمال خطة التوسع التدريجي.
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وقال ماريندرا مودي "إن هذه الخطوة ستساعد في تحويل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى مركز تصنيع عالمي". فيما أكد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي "أصبح الآن مصنع نويدا أكبر وحدة تصنيع للهواتف الذكية لدى "سامسونغ".
وتعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم وموطن لأكثر من مليار مشترك في الاتصالات اللاسلكية وهي فرصة كبيرة لشركة سامسونغ لإنعاش نموها بعد تراجع مبيعاتها بسبب المنافسة القوية التي تواجهها من طرف المتعاملين الصينيين.