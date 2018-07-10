السلطات السعودية توقف مسؤولاً في وزارة الدفاع بتهمة الرشوة

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، إن السعودية ألقت القبض على مسؤول تنفيذي في وزارة الدفاع بتهمة تلقي رشوة قدرها مليون ريال (267 ألف دولار) وإساءة استغلال منصبه.
ونقل بيان عن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب "سعى المسؤول المذكور إلى تسهيل إجراءات غير نظامية لصرف مستحقات مالية لشركة مستغلا في ذلك نفوذه الوظيفي".
وأضاف البيان أن المسؤول أقر بارتكابه لجريمة الرشوة المنسوبة إليه وتورط شخصين آخرين في القضية نفسها، وقد تم القبض عليهما أيضاً. ولم يذكر البيان أسماء المتهميْن.
يذكر أنه في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي احتجزت السلطات المئات من كبار رجال الأعمال وأفراداً في العائلة الحاكمة لعدة أشهر في فندق ريتز كارلتون الرياض في إطار حملة على الفساد.
**للمزيد عن السعودية على موقع يورونيوز:
- مفاوضات بين الخطوط السعودية وبوينغ لشراء طلبية طائرات 777 إكس
- الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باتجاه مدينة جازان والسعودية تعلن تصديها له**