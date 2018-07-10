ملايين قوارير النبيذ الإسباني تباع بعلامة النبيذ الوردي الفرنسي

كشفت السلطات الفرنسية عن ملايين قوارير النبيذ الوردي المورد بكميات ضخمة من إسبانيا، على أنه نبيذ فرنسي، ويواجه منتج واحد على الأقل السجن وغرامة مالية تفوق 300 ألف يورو.
أكثر من 4.6 قارورة من النبيذ الاسباني الوردي وضعت عليها علامة فرنسية وبيعت في المقاهي الفرنسية والنزل والمطاعم، ويقول مسؤولون فرنسيون إن العلامة مقلدة أو زائفة.
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جاء ذلك بعد نحو سنتين من التحقيقات التي قادتها الإدارة الفرنسية العامة لشؤون المستهلك والمنافسة ومكافحة الغش، للتثبت من أن النبيذ المورد إلى فرنسا من إسبانيا خاصة، يستجيب للمواصفات المنصوص عليها.
وكشف التقرير أن مجموع 179 مؤسسة تم فحصها سنة 2016 و564 سنة 2017 بخصوص موضوع النبيذ المستورد بشكل خاص، وخلص التقرير إلى ان 22% من المؤسسات التي تمت زيارتها سنة 2016 و15% من المؤسسات التي تمت زيارتها سنة 2017 كانت موضوع عدم تطابق، يصل إلى حد خلط العلامة الفرنسية بعلامات مشوهة، وهو ما يؤدي على عقوبات جنائية. وبلغت كميات النبيذ الإسباني الذي لم تحترم المواصفات اكثر من 3.45 مليون لتر من النبيذ الذي روج على أنه فرنسي.
ومن بين الأخطاء الشائعة المكتشفة هي حجب المصدر الحقيقي للمنتوج، أو غياب وضع العلامة الفرنسية بألوانها الثلاثية على القارورة، إلى جانب كتابة العلامة "أنتج في فرنسا" أو "تمت تعبئته في فرنسا". وتقول الحكومة الفرنسية إن أي شخص يضبط مذنبا في مثل هذه المخالفات، يمكن أن يواجه السجن لمدة سنتين.