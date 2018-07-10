أعلنت البحرية التايلاندية اليوم الثلاثاء عن نجاحها في إتمام عملية إنقاذ جميع الصبية المتبقين ومدربهم لكرة القدم من كهف تغمره المياه في تايلاند بعدما علقوا فيه منذ ما يزيد على أسبوعين.
إنقاذ "أطفال الكهف" ومدربهم في تايلاند
إنقاذ "أطفال الكهف" ومدربهم في تايلاند
وكتبت الوحدة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك "خرج الاثنا عشرة عضوا في فريق وايلد بورز ومدربهم من الكهف وهم بخير".
ورأى شاهد من رويترز ثلاثة يُنقلون إلى خارج كهف تام لوانج على محفات يوم الثلاثاء وهو ثالث أيام عملية الإنقاذ.
وجرى إنقاذ ثمانية فتية، وخرجوا محمولين على محفات أيضا، خلال اليومين الماضيين إذ تم إنقاذ أربعة يوم الأحد وأربعة آخرين يوم الاثنين.
ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعليق من مسؤولين على أسماء من جرى إنقاذهم أو حالتهم الصحية. وقبل إنقاذ الشخص الحادي عشر مباشرة، كان مصدر مطلع على عملية الإنقاذ قد أعلن أن شخصا عاشرا جرى إنقاذه.
وكان قائد مهمة الإنقاذ نارونغساك أوسوتاناكورن قد قال إن عملية الإنقاذ الأخيرة ربما تشهد "تحديا أكبر".
وأضاف أن رجال الإنقاذ تعلموا من التجربة وإنهم تمكنوا من إخراج الدفعة الثانية من الفتية في وقت أقل بساعتين، بينما لا تزال الأمطار الموسمية المتفرقة تهدد بغمر أنفاق بالمياه.
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وقام فريق من الغواصين الأجانب والقوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية بإرشاد الفتية للخروج عبر أنفاق بطول أربعة كيلومترات تقريبا غمرت المياه أجزاء منها.
وجذبت محنة الفتية ومدربهم اهتمام العالم، حيث تدفق غواصون ومهندسون ومسعفون وآخرون من كل حدب وصوب لتقديم المساعدة.
وحوصر فريق (وايلد بورز) لكرة القدم مع مدربهم في 23 يونيو حزيران أثناء استكشافهم لمجمع الكهوف بعد تدريب على كرة القدم حيث غمرت مياه الأمطار الغزيرة الأنفاق.
وقال رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا إنه ينبغي اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية لحماية الراغبين في زيارة الكهف.
وأضاف للصحفيين في بانكوك "علينا أن نراقب مدخل ومخرج الكهف في المستقبل. حظي هذا الكهف بشهرة عالمية... علينا زيادة الإضاءة داخل الكهف ووضع علامات إرشادية".
وأضاف برايوت "هذا كهف خطير" مشيرا إلى أنه سيجري إغلاقه لفترة حتى يتم "ترتيب كل شيء".