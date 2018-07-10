سائق ترامب الشخصي يرفع دعوى قضائية ضده بسبب عدم تقاضيه أجره

رفع رجل من نيويورك قال إنه كان السائق الشخصي لدونالد ترامب لأكثر من 20 عاما دعوى قضائية ضد منظمة الرئيس الأمريكي مدعيا أنه لم يتقاض أجره مقابل آلاف الساعات من العمل الإضافي.

نويل سينترون البالغ من العمر 59 عاما اشتكى ترامب لدى القضاء الأمريكي الإثنين بقوله إن منظمة الرئيس الأمريكي لم تدفع له مستحقات 3300 ساعة من العمل الإضافي خلال السنوات الست الماضية. وأضاف سينترون ان الشركة لم تقم حتى بمنحه زيادة في مرتبه خلال 12 عاما.

في المقابل ردت منظمة ترامب عل اتهامات سينترون وقالت إنها دفعت كافة مستحقات السائق بشكل عادل ولم ترتكب تجاوزارت قانونية في حقه.