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المملكة المتحدة

استقالة نائبين لرئيس حزب المحافظين البريطاني احتجاجاً على مقترحات ماي

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استقالة نائبين لرئيس حزب المحافظين البريطاني احتجاجاً على مقترحات ماي

استقالة نائبين لرئيس حزب المحافظين البريطاني احتجاجاً على مقترحات ماي
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Reuters
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قال مسؤول حكومي بريطاني لوكالة رويترز بعد أن طلب عدم نشر اسمه إن نائبين لرئيس حزب المحافظين الذي تنتمي إليه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي استقالا احتجاجاً على مقترحاتها المتعلقة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي آخر الضربات السياسية التي تتلقاها ماي، تأكد خبر المحررة السياسية في هيئة الإذاعة البريطانية، لورا كوينسبرغ، التي أوردت هذه الأنباء صباح اليوم.

اثنان من نواب رئيس حزب المحافظين هما بن برادلي وماريا كولفيلد قررا الاستقالة احتجاجا على خطة الانسحاب

وقالت كوينسبرغ على تويتر صباحاً "اثنان من نواب رئيس حزب المحافظين، هما بن برادلي وماريا كولفيلد، قررا الاستقالة احتجاجاً على خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

الاستقالتان تأتيا بعد يوم على استقالة دايفد دايفس، "وزير البريكسيت" وبوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني.

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الوكالات • Reuters