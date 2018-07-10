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الشرطة: مقتل شرطيين اثنين خلال احتجاجات في أذربيجان

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الشرطة: مقتل شرطيين اثنين خلال احتجاجات في أذربيجان

الشرطة: مقتل شرطيين اثنين خلال احتجاجات في أذربيجان
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ذكرت الشرطة في بيان أن اثنين من أفرادها قتلا في مدينة جانجا الأذربيجانية خلال احتجاج شارك فيه ما بين 150 و 200 شخص اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت 40 شخصا.

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