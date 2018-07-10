الاتحاد الأوكراني لكرة القدم قد يعرض عملاً على مساعد مدرّب كرواتيا المطرود

يسعى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم إلى توظيف أوجنين فويكوفيتش، مساعد مدرّب المنتخب الكرواتي المشارك في كأس العالم المقام في روسيا، كما أكد الاتحاد أنه سيؤمّن له تعويضات مادية.

وكان الاتحاد الكرواتي لكرة القدم قد قرر الاستغناء عن خدمات فويكوفيتش الذي نشر شريط فيديو على حسابه على تويتر، أهدى من خلاله فوز كرواتيا التي حققته على روسيا في دور الثمن نهائي، للشعب الأوكراني.

وكتب، أندري بافلينكو، رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم على حسابه على فيسبوك "قررنا الاستعانة بموارد الاتحاد المالية من أجل تعويض الغرامة التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم".