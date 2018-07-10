الاتحاد الأوكراني لكرة القدم قد يعرض عملاً على مساعد مدرّب كرواتيا المطرود

يسعى الاتحاد الأوكراني لكرة القدم إلى توظيف أوجنين فويكوفيتش، مساعد مدرّب المنتخب الكرواتي المشارك في كأس العالم المقام في روسيا، كما أكد الاتحاد أنه سيؤمّن له تعويضات مادية.
وكان الاتحاد الكرواتي لكرة القدم قد قرر الاستغناء عن خدمات فويكوفيتش الذي نشر شريط فيديو على حسابه على تويتر، أهدى من خلاله فوز كرواتيا التي حققته على روسيا في دور الثمن نهائي، للشعب الأوكراني.
وكتب، أندري بافلينكو، رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم على حسابه على فيسبوك "قررنا الاستعانة بموارد الاتحاد المالية من أجل تعويض الغرامة التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم".
وأضاف بافلينكو أنّ الاتحاد الأوكراني "جاهز لدراسة الخيارات المتاحة بهدف التعاون مع خبير من المستوى العالي من فويكوفيتش".
وكان فويكوفيتش قد نشر شريط فيديو يظهر فيه قلب دفاع المنتخب الكرواتي ولاعب بيشيكتاش التركي، دوماغوي فيدا، وهو يصرخ "المجد لأوكرانيا" بعد فوز كرواتيا بضربات الترجيح على روسيا.
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"المجد لأوكرانيا" هو الشعار الذي استخدمته الثوار المؤيدون للغرب، والذي أدّى إلى عزل الرئيس الأوكراني السابق والموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش وانفلات الوضع الأمني في شرق البلاد وبدء حرب أهلية بين موالين للغرب وموالين للكرملين، راح ضحيّتها أكثر من عشرة آلاف شخص.
وكتب فويكوفيتش على صفحته فوق الفيديو "أهدي هذا النصر لدينامو كييف ولأوكرانيا"، ما دفع بالاتحاد الدولي لكرة القدم إلى فرض غرامة عليه تبلغ قيمتها نحو 13 ألف يورو، فيما اكتفت بتوجيه إنذارٍ إلى المدافع فيدا.
ولعب فيدا وفويكوفيتش في السابق في نادي دينامو كييف الأوكراني.
في السياق، قدّم الاتحاد الدولي الكرواتي لكرة القدم اعتذاراً من الشعب الروسي بسبب "تصرّف عضو من البعثة الكرواتية إلى روسيا".